CdS – 25 milioni per l’assalto ad Eriksen, ma il danese attende il Real Madrid

Tra la voglia di anticipare la concorrenza ed il desiderio di attesa, con il Real Madrid sullo sfondo. Situazione tutt’altro che semplice quella delineata dal Corriere dello Sport per Christian Eriksen. Come riportato dal quotidiano, i nerazzurri avrebbero messo infatti sul piatto un’offerta da 25 milioni, tra cartellino e commissioni, per assicurarsi il danese. Contatti avviati anche con l’agente del giocatore, anche se lo stesso centrocampista danese preferirebbe attendere il mercato estivo.

Il motivo? L’interesse mai davvero sopito nei confronti dei Blancos, pronti a salire in cattedra in caso di corsa al rialzo già da giugno. Un dettaglio questo che racconta di un feeling mai davvero sbocciato nei confronti dei nerazzurri e sul quale bisognerà ancora lavorare, aspettando l’assalto da parte dell’Inter. L’intenzione dei nerazzurri è quella di anticipare ogni possibile concorrente per strapparlo dagli Spurs già a gennaio, ma il clima è quello di un tira e molla destinato a durare ancora a lungo.

