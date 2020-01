CdS – A Napoli per ritrovare il gol: Lautaro pronto a rompere il digiuno

Ripartire dal Napoli per tornare ad essere decisivo. Questo il mantra ripetuto da Lautaro Martinez alla vigilia della sfida del San Paolo, all’Epifania e contro la squadra di Gattuso. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, il Toro è a secco da un mese in campionato. Era il 1 dicembre e l’argentino firmava una doppietta contro la Spal, prima di uscire dai radar della porta avversaria. Zero gioie contro Roma, Barcellona e Fiorentina ed assente contro il Genoa, causa squalifica. Risultato: un mese senza gol ed una gioia da ritrovare, proprio contro il Napoli.

Lo scorso anno a San Siro, nel Boxing Day della Serie A, il Toro realizzava l’1-0 decisivo nei minuti di recupero proprio contro i partenopei. Terzo gol italiano, il primo decisivo nella sua avventura in nerazzurro e dopo 8′ dal suo ingresso in campo. La scintilla prima della grande esplosione di quest’anno, con le big europee già pronte all’asta per aggiudicarselo. L’Inter e Conte però vogliono tenerselo stretto, mettendo nel mirino il ritorno al gol già contro il Napoli per contribuire ancor più attivamente al volo nerazzurro.

