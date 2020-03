CdS – AIC-Lega Serie A, la resa dei conti: sì al congelamento degli stipendi

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’AIC sarebbe in attesa del documento della Serie A con il quale sarà annunciato il congelamento dei salari, da marzo fino a data da destinarsi. Uno scenario che descrive la scelta dei club, i quali sostengono che il taglio degli stipendi sia necessario per tutti i club visto che ogni società accuserà problemi di liquidità senza introiti del botteghino. La stessa Lega Serie A, si legge sul quotidiano, vuole evitare che i calciatori non stipendiati possano mettere in mora la società, ottenendo così lo svincolo, e vuole inoltre scongiurare pericoli per l’iscrizione ai prossimi campionati.

Il gesto della Juventus non è piaciuto alle società perché di fatto ha anticipato delle decisioni che andavano prese da sistema. Inoltre l’AIC è a conoscenza del fatto che altri club con più calciatori in scadenza faranno fatica a trovare delle soluzioni: per le situazioni più complicate potrebbe infatti essere studiato una sorta di “incentivo all’esodo” per ovviare al problema di non poter spalmare gli stipendi da luglio in poi nel bilancio successivo. Per le categorie inferiori si pensa invece ad un fondo per aiutare e tutelare i calciatori: tutte contromisure dovute allo stop dei campionati, con la speranza di riavviare il sistema calcio già dal prossimo mese di giugno, concludendo i campionati e riportando tutto, o quasi, alla normalità.

