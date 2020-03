CdS – Barcellona, cinque nomi per l’assalto a Lautaro: il Toro prende tempo

Cinque nomi sul taccuino per provare a convincere l’Inter e concludere l’affare nel migliore dei modi, affidando all’argentino la maglia blaugrana. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport di oggi, il Barcellona sarebbe al lavoro per strappare Lautaro Martinez alla Beneamata. La valutazione complessiva dell’affare, considerando anche la clausola da 111 milioni inserita dall’Inter, si aggira intorno ai 150 milioni, cifra da capogiro per i catalani al lavoro per dimezzare i milioni cash da versare ai nerazzurri.

Per l’assalto al Toro, il Barcellona ha scelto cinque possibili profili da inserire allinterno dell’affare in modo da pagare non più di 70-75 milioni cash all’Inter. I profili sono quelli di Todibo e Semedo per il reparto difensivo e quelli di Vidal, Arthur e Alena per il centrocampo. Antonio Conte considerava il nome del cileno come prioritario ma difficilmente l’Inter sceglierà di accettarlo come pedina di scambio per Lautaro Martinez, inserendolo poi a bilancio per una cifra vicina ai 40 milioni e dunque eccessiva. Nessuno scambio alla pari con Coutinho o Dembele: la Beneamata, in caso di addio del Toro, vorrà incassare. Sarà l’argentino a decidere in relazione alla possibile partenza: addio o rinnovo in nerazzurro, a prescindere dalla stima e dal rapporto con Messi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!