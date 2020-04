CdS – Bastoni, il predestinato dell’Inter: l’Europeo non è più un sogno!

“Era un predestinato, me ne parlavano bene già quando negli anni scorsi ero all’Atalanta. Riesce ad impostare bene, però deve crescere nella fase difensiva senza sbagliare: sono cose che sa fare ma deve crescere”. Con queste parole si era espresso Beppe Bergomi nel corso della diretta Instagram con Passioneinter.com, certificando con il bollino del grande difensore il talento emergente di Alessandro Bastoni nelle mani dell’Inter.

Il difensore, quest’anno, ha letteralmente bruciato le tappe e sotto la guida di Antonio Conte non solo si è preso il posto da titolare, ma lo ha addirittura sottratto ad un tale ‘Diego Godin’. Del resto, come sottolineato dal Corriere dello Sport, la precocità è sempre stata il suo forte, sin dai tempi dell’esordio a 17 anni in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Nel segno di questa sua sorprendente qualità di predestinato, il prossimo passo è già segnato.

Innanzitutto, trovare ancora più continuità e maturare in quella cattiveria agonistica fondamentale per un difensore che ambisce ad alti livelli. E, dopo aver trovato sicurezza con il club nerazzurro, salire di livello e convincere anche Roberto Mancini a farlo entrare nel giro della Nazionale. Quello che fino a pochi mesi fa sarebbe stato esagerato anche come sogno, adesso potrebbe trasformarsi in realtà. Con lo slittamento dell’Europeo all’estate del 2021, le quotazioni di Alessandro Bastoni nella rosa di Roberto Mancini sono nettamente in rialzo.

