CdS – Cagliari, il sogno è Nainggolan: l’operazione riscatto però si complica

Il Cagliari e Radja Nainggolan sognano insieme. Come riportato però dal Corriere dello Sport, il belga dopo l’esperienza in Sardegna sarà quasi sicuramente costretto a rifare le valigie, aspettando una nuova avventura in Serie A o all’estero viste le condizioni del club di Giulini. Decisamente complicata la trattativa tra l’Inter e i rossoblù, costretti a riflettere anche a causa dei 4 milioni guadagnati dal centrocampista ex Roma.

I nerazzurri sperano di incassare circa 20 milioni dalla sua cessione, considerando anche la sua posizione esterna al progetto della Beneamata. A Cagliari Nainggolan ha già lasciato il segno e la piazza sogna la sua permanenza. Missione quasi impossibile, vista sia la richiesta dell’Inter sia lo stipendio del calciatore che rischierebbe di compromettere la realtà dei rossoblù. Difficile ipotizzare un nuovo prestito gratuito da parte dei nerazzurri: servirà uno sforzo importante ed una strada, quella dell’intesa tra le parti, che si preannuncia difficilmente percorribile. Vietato smettere di sognare però in Sardegna, lì dove Nainggolan è diventato di nuovo un idolo e sogna di legarsi a lungo agli isolani.

