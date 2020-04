CdS – Sospesi i campionati giovanili: torneo Primavera resta in bilico

Manca solamente l’annuncio ufficiale da parte degli organi federali, ma con buona certezza i campionati giovanili verranno definitivamente sospesi a causa del cornavirus. Una decisione che anche alcuni grandi club hanno cominciato a comunicare ai propri tesserati. Per quanto riguarda il campionato Primavera, invece, vi sono diversi nodi da sciogliere, ma l’impressione è che si tenterà fino alla fine di salvare la competizione per diversi motivi. Innanzitutto, anche in questo caso come per la Serie A, ci sono in ballo tutti i diritti tv da salvare.

Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, poi, ci sono in ballo diversi verdetti: dai piazzamenti europei per la prossima Uefa Youth League, alle retrocessioni al campionato Primavera 2. Ad oggi, mancano ancora 10 giornate alla fine del calendario. Da regolamento, una volta finita la regular season, le prime sei della classifica disputano i play off per lo scudetto (con le prime due già qualificate per le semifinali). Tre retrocessioni: le ultime due più la perdente dello spareggio tra 13a e 14a.

