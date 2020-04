CdS – Caputo sentenzia: “La Juventus ha dimostrato di essere la più forte. Campionato? Credo sia giusto finire”

Dopo le dichiarazioni di Mattia Caldara, arrivano anche quelle di Ciccio Caputo. Esattamente come il difensore dell’Atalanta, anche il bomber del Sassuolo si augura che ci sia una ripresa delle attività sportive: ecco le sue parole in un’intervista al Corriere dello Sport.

CAMPIONATO DA FINIRE – Caputo, come anticipato in precedenza, spera in una ripartenza della stagione, una volta prese tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute di tutti gli attori in gioco: “L’idea che tutti noi calciatori abbiamo è quella di concludere il campionato, anche in estate. Ci dovranno essere le condizioni, ma prendendo le dovute precauzioni sia per noi sia per le persone che lavorano nel calcio, credo sia giusto arrivare alla fine. Se il campionato tornerà, sarà un messaggio positivo per tutto il Paese”.

LA SERIE A FINORA – L’attaccante neroverde, inoltre, ha elogiato l’operato di diverse compagini, con la Juventus che rimane la squadra da battere: “La Juve è sempre la squadra più forte del torneo e lo sta dimostrando sul campo; la formazione che mi ha sorpreso di più, però, è la Lazio. Complimenti pure all’Atalanta che ha avuto un percorso formidabile sia in Italia che in Europa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!