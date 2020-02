CdS – Chong, il Coronavirus cancella l’opzione Jiangsu Suning: spunta l’ipotesi Hellas

Sembrano destinate a tramontare le possibilità di smistare Tahith Chong al Jiangsu Suning. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero al lavoro per assicurarsi il giovanissimo talento del Manchester United a parametro zero. Il calciatore, che non rinnoverà il suo contratto con i Red Devils, è finito nel mirino dell’Inter che è però alla ricerca di un club partner dove lasciare temporaneamente il giocatore per permettergli di crescere ed ambientarsi, aspettando la chiamata in nerazzurro.

Il caos legato al Coronavirus rischia di chiudere le porte dello Jiangsu Suning per Chong, con la Beneamata che sembrerebbe però avere in mente una pista ancor più calda, quella che porta all’Hellas Verona. Il trasferimento della stellina, in cima alla lista dei desideri interisti, al club allenato da Juric potrebbe recitare una parte importante nell’affare che avvicina ulteriormente Kumbulla ai nerazzurri. Perfetto per gli schemi del tecnico degli scaligeri, Chong avrebbe anche l’opportunità di ambientarsi nella massima serie, il tutto in attesa della chiamata dell’Inter. Ipotesi di mercato intrigante quella lanciata dal quotidiano soprattutto in vista del futuro.

