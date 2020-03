CdS – Confronto Marotta-Paratici sull’orario di Juve-Inter. La Roma ha preso le distanze da Zhang

Non si è svolta in un clima assolutamente sereno l’assemblea di Lega tenutasi nella giornata di ieri presso gli uffici del Coni a Roma. I malumori dei giorni passati, infatti, sono riemersi con forza nelle prese di posizione da parte dei club presenti. Ad esempio, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la Roma ha immediatamente precisato di prendere le distanze al duro attacco di Zhang verso Dal Pino, chiedendo maggiore equilibrio in un momento così delicato.

Altro momento di leggera tensione si è respirato invece dopo aver praticamente sciolto la seduta, quando i vecchi colleghi Marotta e Paratici hanno continuato a discutere per trovare un accordo sull’orario di Juventus-Inter. Un confronto sicuramente più duro, invece, è stato quello tra Lotito e Luca Percassi, in seguito alla proposta dell’ad bergamasco di spostare Atalanta-Lazio al 13 maggio, in vista del turno di Champions League di settimana prossima.



