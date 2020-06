CdS – Conte cambia tutto senza Skriniar: fuori Bastoni, ecco un trio inedito in difesa

Non sono stati giorni semplici ad Appiano Gentile dopo il deludente pareggio per 3-3 contro il Sassuolo. Antonio Conte ha trascorso insieme alla squadra diverse ore ad osservare i video sugli errori commessi dalla squadra nell’atteggiamento difensivo delle ultime partite. Un solo clean sheet negli ultimi dieci incontri è un dato che il tecnico leccese non può assolutamente sopportare, visto che il modulo con tre difensori è sempre stato il segreto dell’impermeabilità arretrata delle sue formazioni.

Per questo motivo, secondo quanto anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport, Conte potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo. Insieme a Stefan de Vrij, che ritrova il posto dopo aver iniziato dalla panchina la partita con il Sassuolo per problemi fisici, dovrebbero partire dal primo minuto Diego Godin e Danilo D’Ambrosio. Con lo squalificato Milan Skriniar, che ne avrà per altre due giornate oltre stasera, viene escluso anche Alessandro Bastoni, sin qui sempre utilizzato nelle ultime tre uscite.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!