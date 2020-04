CdS – Conte ha sempre vinto un trofeo stagionale: l’Inter incrocia le dita

Il calcio sta affrontando il delicato tema della ripresa dei campionati e le squadre si stanno preparando psicologicamente al rientro. Secondo Il Corriere dello Sport, quello dell’Inter sarà un finale di stagione importante, che porterà al raggiungimento di qualche obiettivo. I nerazzurri, infatti, sono ancora in lotta su tutti e tre i fronti, seppure il distacco in Serie A dalla capolista sarebbe virtualmente di sei punti, nel caso di una vittoria contro la Sampdoria. Il punto forte del club è sicuramente Antonio Conte, che storicamente ha sempre portato a casa almeno un trofeo stagionale e questo potrebbe essere l’anno buono anche per la squadra milanese.

Il quotidiano nazionale sottolinea il fatto che i nerazzurri non raggiungono un trofeo dalla Coppa Italia del 2011. Coppa che è risultata sempre indigesta anche per l’allenatore pugliese, mai vinta nella sua carriera, ma che tra Juventus e Chelsea ha conquistato quattro scudetti consecutivi, decisamente la sua specialità. Serve certamente una rimonta per il tricolore, magari come quella che ha segnato l’ultimo derby disputato e vinto per 4 a 2 dopo lo svantaggio per 2 a 0. E’ per questo che per Conte è fondamentale centrare almeno uno degli obiettivi stagionali, per continuare quella striscia vincente che iniziò fin dai tempi delle promozioni di Bari e Siena in Serie A.

