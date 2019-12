CdS – Conte ottimista per il Napoli: tutti disponibili per il rientro dalla sosta

Si torna al lavoro, osservando i prossimi obiettivi in campionato e con lo sguardo fisso sulla vetta. Antonio Conte è pronto a riabbracciare i suoi, aspettando il match con il Napoli in programma la sera dell’Epifania al San Paolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dei nerazzurri dovrà valutare soprattutto le condizioni di Alexis Sanchez, ai box da metà ottobre. L’ottimismo interista però riguarda la possibilità di avere tutto il gruppo a disposizione già per il ritorno in campo a gennaio.

Ottimismo anche per Barella che punta a raggiungere almeno la panchina del San Paolo mentre Stefano Sensi è pronto a rientrare a pieno regime, il tutto dopo lo spezzone di match già disputato contro il Genoa. Tra gli altri acciaccati, anche Asamoah è atteso al rientro in gruppo con i suoi compagni già dalla giornata di oggi. Conte aspetta di poter contare sul gruppo completo per i prossimi impegni: Napoli ed Atalanta le insidie attuali dell’Inter, entrambe pronte a togliere punti fondamentali ai nerazzurri per la vetta della classifica.

