CdS – Conte prepara l’Inter di coppa: si rivedono Lazaro e Ranocchia, scalpita Esposito

Spazio al turnover in Coppa Italia, senza perdere però di vista l’obiettivo del passaggio del turno. Il Corriere dello Sport lancia i primi segnali relativi alla probabile formazione con cui Antonio Conte proverà a centrare l’assalto ai quarti di finale. Occhio a non abbassare la guardia contro un Cagliari che sa come far male a qualsiasi avversario e che vorrà vendicare il ko in campionato arrivato contro il Milan.

Lazaro e Ranocchia i nomi caldi alla ricerca di spazio nell’undici interista. Meno probabile invece il nuovo debutto dal 1′ di Alexis Sanchez, a giudicare soprattutto dalle ultime dichiarazioni di Conte. Scalpita anche Esposito, pronto a far rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro. Barella in mezzo, Sensi in panchina visti i 70′ di campo contro l’Atalanta. Con l’ex Sassuolo fuori, spazio a Borja Valero e Brozovic a completare la mediana interista, complice anche la squalifica di Gagliardini. Queste le prime indicazioni a meno di 48 ore dall’esordio dei nerazzurri in Coppa Italia: martedì sera a San Siro arriva il Cagliari.

