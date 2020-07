CdS – Conte pronto allo scatto decisivo: contro la Roma per mettere pressione alla Juventus

Domenica sera potrà essere una partita davvero decisiva in vista del finale di stagione. All’Olimpico contro la Roma l’Inter di Antonio Conte potrà portarsi a -3 dalla Juventus conquistando la vittoria. I bianconeri infatti saranno impegnati lunedì sera a Torino contro la Lazio ed avrebbero – come riporta il Corriere dello Sport – tutta la pressione addosso.

Il tecnico nerazzurro è pronto a giocarsi le sue carte in vista del rush finale, nonostante i sette punti persi alla ripresa del lockdown l’Inter è ancora lì e non vuole mollare in un centimetro. La Juventus ha dimostrato di non essere una macchina da guerra e potrà lasciare qualche punto per strada, e sarà proprio per questo motivo che Conte lavorerà sulla mentalità della squadra. Uno step importante rispetto alle altre stagioni è stato già fatto, ma inseguire un sogno può dare anche una spinta importante in un momento in cui le gambe fanno fatica visti i tanti impegni.

Conte ci crede, la squadra sarà pronta per lo scatto.

