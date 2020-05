CdS – Coppa Italia, Napoli-Inter anticipata? Marotta è ancora irritato. La sfida contro la Sampdoria…

Domani verranno rese note le date delle due semifinali di Coppa Italia e delle ultime giornate di campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la semifinale in programma tra Napoli e Inter potrebbe essere fissata venerdì 12, 24 ore prima di Juventus-Milan.

In questo modo si permetterebbe alla squadra nerazzurra di recuperare energie in vista della finale, in programma il 17, e del successivo recupero di campionato contro la Sampdoria. Una scelta che ancora non soddisfa al 100% Marotta che resta ancora irritato. Il match di recupero contro la Sampdoria potrebbe essere fissato per domenica 21 giugno alle 21.45.

