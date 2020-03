CdS – Coronavirus, crollano gli stipendi: taglio netto di almeno il 20%

L’emergenza Coronavirus, come ampiamente pronosticato, inizia a toccare la sfera economica del mondo del pallone. Il Corriere dello Sport, infatti, parla di un’impellente necessità da parte dei presidenti del club di Serie A nel tagliare nettamente gli stipendi degli atleti: si prevede un crollo di almeno il 20/30%. Al momento, gli unici esentati sono coloro che guadagnano un compenso pari al minimo federale.

Nonostante la volontà dei club, però, la soluzione del taglio sembra lontana dal realizzarsi: anche in caso di accordo tra la Lega Calcio e l’Aic, infatti, la diminuzione dei compensi dovrebbe essere decisa con i singoli tesserati. Si tratta, dunque, di un lungo processo: alcuni atleti potrebbero mostrarsi disponibili, ma altrettanti potrebbero opporsi. La Lega Calcio italiana, comunque, non è l’unica a dover sbrigare questo fardello economico.

Anche in Francia, infatti, si stanno muovendo verso questa direzione: Bordeaux, Lione ed Amiens avrebbero già chiesto una disoccupazione parziale dei loro dipendenti, con un taglio agli stipendi del 30%; in Svizzera e Germania, invece, si è già passati alla fase successiva: il Sion ha licenziato diversi calciatori, mentre gli atleti del Borussia Moenchengladbach si sono ridotti i salari per evitare i licenziamenti di altri impiegati del club.

Al momento, comunque, i calciatori sembrano disposti ad accettare di non essere pagati a luglio, se dovranno continuare a giocare anche in quel mese. Sulle ferie, invece, non ci sono dubbi: questi giorni senza allenamenti saranno conteggiati come vacanze e verranno sottratti dalle 3 settimane previste per l’estate dal contratto collettivo.

