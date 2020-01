CdS – Corsa contro il tempo per Young: oggi visite e firma, ma l’Inter spera di averlo già a Lecce

Chiusura definitiva nella giornata di ieri, con il calciatore atteso già oggi a Milano per le visite mediche e la firma. Ashley Young si prepara ad essere un nuovo calciatore dell’Inter, soprattutto dopo l’ultima accelerata di giovedì. 1,5 milioni per il cartellino del giocatore più un bonus decisamente particolare raccontato dal Corriere dello Sport. Altri 500mila euro per il calciatore ma solo in caso di scudetto.

Tra poche ore il calciatore sarà all’Istituto Humanitas per le visite mediche e poi l’Inter dovrà correre contro il tempo per averlo a disposizione già contro il Lecce. Servirà il transfert per poterlo portare nel Salento, ma dipenderà tutto dalla FA inglese. Volata entro le 15 di domani per vestire Young di nerazzurro già al Via del Mare, con Conte che si prepara ad abbracciare il suo nuovo esterno.

