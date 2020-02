CdS – Da Chong a Castrovilli e Kumbulla: quanti obiettivi estivi per l’Inter

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, il tempo delle trattative viene rinviato alla prossima estate. Diverse le questioni ancora aperte da parte dei nerazzurri, come evidenziato dal Corriere dello Sport: nomi importanti ed occasioni da cogliere al volo, soprattutto in vista del futuro interista.

Tra i nomi inseguiti già a gennaio c’è quello di Tahith Chong, il ventenne olandese che lascerà lo United a giugno. Trattativa abbozzata ma distanza sull’ingaggio che percepirà eventualmente il giocatore: possibile per lui anche un passaggio in prestito al Jiangsu o ad una società amica. Occhio anche a Kurzawa, in uscita a zero dal PSG già a giugno, così come il corteggiatissimo Giroud, ad un passo dai nerazzurri ma confermato tra le fila del Chelsea. Kumbulla resta il nome più caldo per la difesa, soprattutto dopo il no al Napoli, mentre in fascia sguardo sempre fisso sui pupilli di Conte: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. L’ultimo profilo in lista è quello di Castrovilli, un vero e proprio colpo per la mediana da pianificare al meglio, in attesa di un mercato estivo che si preannuncia già elettrizzante.

