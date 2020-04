CdS – Da Eriksen a Lukaku, in 6 pronti a rientrare subito a Milano: solo Godin oltreoceano

Godin, Lukaku, Eriksen, Handanovic, Brozovic, Young e Moses. Nei prossimi giorni i sette giocatori dell’Inter che hanno lasciato Milano per tornare in famiglia potrebbero fare ritorno in città. Saranno necessarie inevitabilmente almeno altre due settimane di isolamento domiciliare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani infatti termina l’obbligo di fermo nei rispettivi paesi, l’Inter è stata insieme alla Juventus una delle squadre che ha lasciato espatriare più giocatori.

Possibile che a metà della prossima settimana qualcuno sia già a Milano. Tra questi Erisken che tornerà a Milano con la moglie che aveva anticipato la partenza per la Danimarca: fatta eccezione per Godin che si trova in Uruguay, gli altri giocatori sono distanti massimo un paio d’ore di volo.

