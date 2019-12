CdS – Dimarco nel mirino del Bologna: Mihajlovic ha scelto i suoi rinforzi

C’è anche Sinisa Mihajlovic sulle tracce di Federico Dimarco. Il terzino nerazzurro, in campo ieri contro il Genoa negli ultimi minuti del match, resta costantemente al centro delle voci di mercato. Tanti i club interessati al giovane interista, con i rossoblù da ieri in pressing per i rinforzi da regalare al tecnico serbo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Federico Dimarco rientra nella lista dei quattro rinforzi chiesti dal mister alla dirigenza del Bologna. Vertice di mercato importante nella serata di ieri che ha portato alla virata dei rossoblù sull’esterno interista, costantemente alla ricerca di spazio nell’undici di Conte e pronto a lasciare la Beneamata a gennaio alla ricerca di minuti preziosi. Tra i nomi inseriti insieme all’interista spuntano l’ex nerazzurro Juan Jesus e gli altri difensori Bonifazi e Lyanco. Questi i profili evidenziati da Claudio Ferrucci, Walter Sabatini e Riccardo Bigon: tra i nomi citati da Mihajlovic rientra anche Dimarco che continua a raccogliere pretendenti.

