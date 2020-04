CdS – Diritti tv, la Serie A in campo tra rinnovi e sconti: i club chiedono garanzie

Dagli interrogativi sul ritorno in campo a quelli relativi ai diritti tv. La Serie A fa i conti con i dubbi in vista della ripresa e le società della massima serie sperano negli incassi, con l’edizione odierna del Corriere dello Sport che traccia il punto della situazione in merito alle novità in arrivo dall’assemblea di martedì, all’interno della quale si discuterà anche dei diritti tv.

Le televisioni hanno già pagato cinque delle sei tranches previste per i 1,344 milioni di euro, ovvero il valore dei diritti della Serie A per una stagione. Il tutto sintetizzabile in percentuali: Sky e Dazn hanno pagato l’83% dell’intera cifra mentre si è giocato il 68% delle partite. Tra le strade percorribili si fa largo una via di sintesi: rinvio dei pagamenti concesso, con tempi limitati, e sconto per le tv da conteggiare nella prossima stagione. La Serie A, in risposta, però chiede il prolungamento automatico dei contratti fino al 2022 – che permette ai club di avere maggiori certezze economiche per il futuro – oppure il sostegno della massima serie da parte delle televisioni anche per il triennio 2021/2024, andando ad evitare offerte al ribasso. Questo il quadro della Serie A, impegnata nel fare i conti con la questione dei diritti tv.

