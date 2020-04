CdS – Eriksen al comando dell’Inter: Conte disposto a cambiare per il danese

Nonostante un primo mese sottotono, dettato dalla scarsa intensità che Christian Eriksen si portava dietro dagli ultimi mesi complicati con il Tottenham in cui il campo lo aveva visto davvero poche volte e per lo più a partita in corso, ecco che l’Inter si prepara a rilanciare una volta per tutte il proprio top player. Antonio Conte, dopo alcuni esperimenti di modulo e passaggio alla difesa a 4 per andare incontro alle esigenze del ragazzo, ha seriamente intenzione di mettere il danese al centro del progetto tecnico.

Ciò non significa che verrà stravolto il modulo, ma sarà l’interpretazione tattica della formazione nerazzurra a subire delle variazioni. Eriksen dovrà dimostrare voglia e capacità di ascoltare le richieste di Antonio Conte, il quale per l’inserimento del danese tenterà di cucirgli una posizione più ‘comoda’ ma non per questo esente da compiti difensivi. Come ribadito dal Corriere dello Sport, la rincorsa dell’Inter passerà dalla qualità dell’ex Tottenham, con Sensi e Barella alle sue spalle per comporre una batteria invidiabile in mezzo al campo.

