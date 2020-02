CdS – Eriksen il miglior rimedio contro i pareggi: il danese al centro dell’Inter

La prima da titolare con l’Inter in un match delicato, quello della Dacia Arena. Christian Eriksen già contro i bianconeri si collocherà al centro dei nerazzurri, toccando con mano quella squadra con la quale ha stipulato un feeling particolare dopo soli quattro giorni di allenamenti. Prima la Fiorentina, poi l’Udinese per l’esordio in campionato: il danese, secondo il Corriere dello Sport, può essere la variabile di qualità che detta il rimedio alla pareggite interista.

L’Inter inedita di Conte in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese, con l’ex Tottenham dal 1′ in campo al fianco di Barella ed uno tra Vecino e Brozovic. Da valutare le condizioni del croato che, in caso di forfait, verrebbe sostituito dall’ex Cagliari. Per il danese già pronti gli applausi del debutto, con la speranza di vedere trasformate in oro le mille aspettative riposte nelle sue immense qualità.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!