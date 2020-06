CdS – Europa League, l’UEFA pensa alla Final Four. Con il Getafe partita secca

Il momento che sta vivendo il calcio italiano ed europeo è davvero straordinario ed il lavoro svolto in questi mesi dall’UEFA è fondamentale per garantire la ripartenza di campionati e coppe europee. Nello specifico – come riporta il Corriere dello Sport – nelle stanze di Nyon stanno pensando alla formula migliore per portare a termine Europa League e Champions League.

Il presidente Ceferin – visti i tanti impegni ravvicinati delle squadre per finire i campionati – sta valutando la possibilità di svolgere gare secche fino ai quarti di finale, per poi arrivare ad una Final Four in Polonia, Turchia o in Germania. Inter-Getafe dunque si dovrebbe giocare in gara secca ad agosto, così come tutti gli altri ottavi di finale.

Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. L’UEFA si rende conto della straordinarietà del momento e ci sarà – si legge – maggiore elasticità sui numeri dei ricavi. I club tedeschi però spingono per mantenere almeno i principi cardine del FPF e dunque tutte le società saranno esaminate allo stesso modo.



