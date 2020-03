CdS – Europei U21 e femminile nel 2022: domani il punto tra UEFA e Federazioni

Lo slittamento di Euro2020 e Tokyo 2020 porterà ad un rinvio generale di quasi tutte i tornei della prossima estate: a spiegarlo è il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano infatti domani quando ci sarà la videoconferenza tra UEFA e Federazioni saranno discusse le date dell’Europeo U21 in programma nel 2021 e l’Europeo femminile in programma anch’esso la prossima estate.

La volontà è quella di slittare entrambi gli eventi nell’estate del 2022: per le Nazionali Under 21 sarebbe difficile gestire due competizioni consecutive viste le Olimpiadi di calcio in cui parteciperanno Spagna, Francia, Romania e Germania. Per l’Europeo femminile invece si rischierebbe di perdere visibilità disputandosi tra gli Europei maschili e le Olimpiadi.



