CdS – Fiorentina e Napoli per Politano: l’Inter spera in una prelazione per Castrovilli

Politano sin da subito, aspettando l’estate per Castrovilli. Questi i piani dei nerazzurri raccontati dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, l’Inter sarebbe al lavoro con la Fiorentina su un doppio asse da sviluppare prima a gennaio, con l’arrivo alla Viola dell’ex Sassuolo, e poi a luglio, con il club interista pronto a sposare la giovane rivelazione azzurra. Una mossa quella di Marotta che equivale ad una sorta di acconto per Politano, per il quale l’Inter non intende incassare meno di 25 milioni.

Tra le ipotesi di mercato che l’esterno nerazzurro porta con sé c’è anche la pista legata al Napoli. Idea da non sottovalutare vista l’esigenza di rivoluzione dei partenopei che avrebbero individuato nel calciatore interista la pedina giusta per l’undici di Gattuso. L’Inter però riflette anche nell’ottica estiva, in un progetto che recita il nome di Castrovilli tra gli obiettivi tangibili del prossimo luglio.

