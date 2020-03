CdS – Fondo salva-calcio e scommesse: le mosse per tutelare i campionati

Continua senza sosta la richiesta di aiuti da parte del mondo del calcio nei confronti del governo. Come sottolineato infatti dal Corriere dello Sport, l’obiettivo per le società di Serie A sarebbe quello di avere diversi milioni a disposizione in arrivo dal mondo delle scommesse, chiuso nelle ultime stagioni dal Decreto Dignità.

A questo proposito, il quotidiano sottolinea la posizione di Agipronews – agenzia di stampa che si occupa del mondo dei giochi e delle sommesse – che avrebbe analizzato la volontà della Figc di ottenere una sorta di prelievo dell’1% dal betting sul calcio, con la somma complessiva destinata così al fondo salva-calcio. Il tutto dettato anche dalla nascita di un nuovo gioco, simile al dimenticato Totocalcio, e dal ritorno delle società di scommesse tra le sponsorizzazioni. Un quadro realizzato per provare a dettare nuovi contributi al calcio italiano, costantemente sull’orlo di una crisi dettata dall’emergenza Coronavirus che ha bloccato l’intero panorama sportivo della penisola.



