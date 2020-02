CdS – Handanovic ko contro l’Udinese: gioca Padelli. Convocato anche Filip Stankovic

Torna in quello che un tempo era il suo stadio, ma lo farà molto probabilmente da spettatore causa infortunio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Samir Handanovic sarà costretto al forfait contro l’Udinese. Il problema è relativo infatti ad un infortunio ad un dito della mano e dovrà assistere a distanza alla gara dei suoi. Pronto Padelli, alla terza stagione in nerazzurro ma vicinissimo alla prima presenza in Serie A con i colori dell’Inter.

Due presenze fin qui per l’ex numero uno del Torino, titolare in Coppa Italia contro il Pordenone nel dicembre del 2017 e nell’altra sfida casalinga contro il Benevento nel gennaio del 2019. Debutta in Serie A da ex, avendo indossato la maglia dell’Udinese nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013, totalizzando 12 presenze complessive. Situazione paradossale per i nerazzurri che in panchina non avranno Berni, squalificato per due giornate dopo le polemiche contro l’Atalanta, ma Filip Stankovic. Il figlio di Dejan non ha giocato ieri con la Primavera e sarà aggregato con la prima squadra ad Udine, indossando la maglia numero 35. Nuovo incidente di percorso per l’Inter di Conte, in trasferta ad Udine senza il suo capitano.

