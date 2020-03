CdS – Handanovic, rientro e rinnovo: parti al lavoro per il nuovo contratto

Il capitano di nuovo a difesa della sua Inter. Contro la Juventus, Samir Handanovic non è riuscito a festeggiare col sorriso il rientro tra i pali nerazzurri ma, nel corso della gara, il numero uno sloveno ha lanciato segnali importanti sia sul recupero ormai completato a pieno dall’infortunio sia sul suo essere ancora decisivo. Due parate importanti nel primo tempo, sul colpo di testa di de Ligt e sul tiro di Matuidi, prima di arrendersi al tiro deviato di Ramsey e alla giocata di Dybala.

Sensazioni più che positive però dal campo per Handanovic che, come raccontato dal Corriere dello Sport, è pronto a prolungare il suo contratto con i nerazzurri. Rinnovo di un anno, con scadenza fissata così al 2022, e riflessioni in merito al suo secondo, con Radu in pole position e Padelli retrocesso nel ruolo di terzo. Questa la situazione che circonda il numero uno dell’Inter, capitano da un anno e sempre più simbolo di affidabilità e garanzie tra i pali dei nerazzurri.

