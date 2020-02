CdS – I dubbi di Pioli aspettando l’Inter: Leao scalpita, Musacchio o Kjaer in difesa

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista del derby di domenica sera contro l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dei rossoneri dovrà fare i conti con solo alcuni interrogativi da risolvere. Uno di questi riguarda il reparto avanzato, con Leao in vantaggio rispetto a Rebic per una maglia da titolare. Quest’ultimo, in caso di panchina, resterà la prima scelta per l’attacco a gara in corso, con la speranza da parte del Milan di riuscire ad incidere come fatto nelle ultime gare di Serie A.

Musacchio o Kjaer invece al fianco di Romagnoli al centro della difesa rossonera. L’argentino è rientrato da alcuni fastidi fisici solo domenica scorsa anticipando i tempi anche a causa dell’ex Palermo e Roma, bloccato dall’influenza. In tre invece per il ruolo di terzino destro: Conti, Calabria ed il nuovo arrivato Saelemaekers, al debutto contro il Verona in quel ruolo e pronto ad insidiare i due padroni della fascia. Queste le ultime di formazione in casa Milan in vista del derby e delle fiamme di San Siro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!