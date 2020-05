CdS – I nerazzurri continuano a lavorare singolarmente ma sono pronti al giro di boa. Presto il ritorno di Conte

L’Inter procede a gonfie vele verso la ripresa degli allenamenti collettivi; tutti i giocatori hanno ripreso ad allenarsi singolarmente sfruttando i campi disponibili del centro sportivo essendo la palestra ancora inaccessibile. Grazie ad un’impeccabile organizzazione degli spazi lo staff e i giocatori sono riusciti a seguire gli accorgimenti necessari ad evitare la diffusione del virus, ed ora il giro di boa sembra veramente vicino. Basterà infatti superare il weekend senza complicazioni per poi permettere la ripresa degli allenamenti collettivi, in attesa di una decisione ufficiale sulla ripresa del campionato.

Tra domani e dopodomani verranno svolti gli ultimi tamponi per i giocatori e dopo toccherà allo staff; tra questi Antonio Conte che in questi giorni è stato costretto a rimanere lontano monitorando gli allenamenti solamente da remoto. Tra poco il tutto potrebbe tornare ad una parvenza di normalità; saranno concessi allenamenti con 8 giocatori in campo contemporaneamente più lo staff che dovrà monitorare attentamente la condizione fisica dei singoli giocatori e prepararli ad un’eventuale ripresa che potrebbe sfiancarli per colpa del ritmo serrato e della temperatura non usuale.

