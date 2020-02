CdS – Ibra-Lukaku è un duello tra giganti: sono loro i protagonisti del derby

Un derby dal sapore di confronto, con due giganti a contendersi l’Oscar da miglior attore protagonista. Zlatan Ibrahimovic da una parte e Romelu Lukaku dall’altra: i due centravanti di Milan e Inter hanno illuminato la stracittadina di San Siro, vivendo emozioni contrapposte ma esultando entrambi per quei gol che hanno infiammato tutto lo stadio. Il Corriere dello Sport analizza le prestazioni dei due attaccanti, disegnando le loro partite tra primo e secondo tempo.

Lo svedese protagonista nella prima frazione, il belga letale invece nella ripresa. Ibra ha creato praticamente da solo i pericoli verso la porta di Padelli, saltando più in alto di tutti nel servire a Rebic il pallone dell’uno a zero prima di realizzare il raddoppio, ad una manciata di secondi dal riposo. Settimo gol ai nerazzurri da parte di Zlatan, il marcatore più anziano del derby di Milano grazie ad una rete arrivata a 38 anni e 129 giorni. Nella ripresa, dopo un primo tempo da desaparecido, Romelu Lukaku ha scelto di salire in cattedra. Prima spaventando Donnarumma con un colpo deviato in angolo e poi trasformato da de Vrij, poi esultando al poker interista grazie al suo colpo di testa. 4 tiri per Ibrahimovic, solo 2 per il belga: un gol per entrambi e 28 palloni giocati dall’interista contro i 40 del rossonero. Un testa a testa emozionante che premia Lukaku, miglior attore protagonista del derby.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!