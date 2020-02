CdS – Il Milan pensa al dopo-Pioli: Spalletti è sempre tra i papabili

Luciano Spalletti non è ancora tornato in pista dopo l’esperienza biennale che lo ha visto protagonista sulla panchina dell’Inter. Il tecnico di Certaldo – dopo l’esonero in estate a favore di Antonio Conte – ha deciso di staccare per un po’ ed è dunque fermo nonostante alcune avances di molti club in Italia ed all’estero.

In particolare poco prima dell’arrivo di Stefano Pioli ci ha provato con insistenza il Milan per sostituire Marco Giampaolo. I nerazzurri e Spalletti però non hanno trovato l’accordo sulla buonuscita e dunque si è risolto con un nulla di fatto. Come riporta il Corriere dello Sport però l’attuale allenatore del Milan resta in bilico per la prossima stagione nonostante i buoni risultati ottenuti fin qui. Ivan Gazidis infatti avrebbe già fatto firmare un pre-contratto a Ralf Rangnick ma non solo: si studiano comunque nomi alternativi e Spalletti è tra i primi della lista.

