CdS – Il provino al Milan, la scelta dell’Ajax e poi il Tottenham: chi è Christian Eriksen

Cresciuto a pane e calcio anche grazie ad un papà allenatore e alla sua voglia di non scomporsi mai e di fare sempre tutto un passo alla volta. Il Corriere dello Sport racconta il lato sconosciuto di Christian Eriksen, promesso sposo dell’Inter ed ormai vicinissimo ai colori nerazzurri. A 13 anni, dopo tre stagioni senza sconfitte nel Middelfart – squadra allenata da papà Thomas – passa all’Odense, club più grande e blasonato e a 14 anni guida l’Under 16 alla vittoria del campionato.

Un suo vecchio allenatore al The Guardian raccontò di un provino con il Milan campione d’Europa svolto a 15 anni. “Come è andata?” gli chiese il tecnico. E lui rispose “Bene, bello”, senza troppo entusiasmo né voglia di scomporsi, prima di tornare ad allenarsi. Calmo e riflessivo dentro e fuori dal campo, Eriksen passa all’Ajax a 16 anni per un milione di euro. Altra scelta di testa più che di cuore: un passo alla volta, allontanando le grandi tentazioni dei top club. Con i lancieri cresce in fretta e si regala l’esordio in prima squadra a 17 anni, senza più mollarlo. Sarà poi Franco Baldini a portarlo al Tottenham nel 2013: lì, a distanza di un anno, arriverà Mauricio Pochettino e con l’argentino raggiungerà la sua consacrazione definitiva.

Negli ultimi anni per assist è secondo solo a Kevin De Bruyne e si è rivelato perfetto per il gioco rapido della Premier League. Solo due gare saltate in media a stagione nei campionati recenti. Con Laudrup e Totti come idoli, Eriksen è pronto a svarcare a Milano puntando tutto su qualità e duttilità: trequartista, esterno alto, seconda punta o regista per Antonio Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!