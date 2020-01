CdS – Il Real Madrid tra le priorità di Eriksen: assalto complicato per l’Inter a gennaio

Ancora l’ombra del Real Madrid sull’affare che lega Christian Eriksen all’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli spiragli di un addio del danese già a gennaio restano sottilissimi proprio a causa dei Blancos. L’undici di Zidane rappresenta infatti la priorità del centrocampista degli Spurs che sarebbe pronto a sposare solo il progetto spagnolo già a gennaio, con l’estate sullo sfondo e con gli assalti dell’Inter vicini all’esigenza di dover essere rinviati ai mesi più caldi.

Situazione tutt’altro che semplice da decifrare per la Beneamata che a centrocampo lavora anche sulla strada che porta a Vidal, complicata per le ultime vicende che vedono protagonista il tecnico dei blaugrana. Per il danese del Tottenham servirà un vero e proprio assalto nel tentativo di vestirlo di nerazzurro già in inverno, il tutto mentre dalla dirigenza interista piovono smentite in merito al viaggio del suo procuratore in zona Viale della Liberazione. Un enigma tutto da decifrare nella trattativa per Eriksen, con il Real Madrid sempre in pole position tra le preferenze del giocatore.

