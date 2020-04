CdS – Inter, a destra il sogno è Chiesa: l’alternativa arriva dal Barcellona

Tra il sogno e la tentazione, l’Inter è già al lavoro per non farsi trovare impreparata in vista del prossimo mercato estivo. Occhio alla possibile rivoluzione della finestra dedicata alle trattative, anch’essa costretta a ridimensionarsi a causa dell’emergenza. Non c’è solo Cancelo tra i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento della Beneamata per la corsia destra. Come raccontato dal Corriere dello Sport infatti, i nerazzurri avrebbero inserito in cima alla propria lista dei desideri due nomi, ma dalle sfumature diverse: parliamo di Chiesa e Semedo.

Il primo rappresenta il grande sogno di mercato dell’Inter. Operazione difficile da condurre in porto sia per la valutazione del giocatore che tocca cifre superiori ai 50 milioni di euro sia per la volontà di Commisso, patron della Fiorentina, che ha già alzato un muro per trattenere il suo gioiello. Tra le piste alternative ce n’è una che porta direttamente a Barcellona, quella dedicata a Semedo. I blaugrana avrebbero infatti già scelto di sacrificarlo, inserendolo nella trattativa per Lautaro, ma i nerazzurri preferirebbero parlare dell’esterno in maniera slegata rispetto al Toro. Tutto ancora da scrivere il futuro delle fasce interiste, tra il sogno Chiesa e la tentazione Semedo.

