CdS – Inter al lavoro aspettando la Samp: Skriniar e Brozovic in gruppo, Sensi ancora a parte

Dopo il match di Europa League contro il Ludogorets vinto grazie al colpo da novanta di Eriksen ed al rigore glaciale di Lukaku, i nerazzurri torneranno in campo domenica per il match contro la Sampdoria. Rientro a San Siro per i nerazzurri, per la prima volta in campionato post derby e, in stagione, chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico dopo il ko in Coppa Italia contro la Lazio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, i ragazzi di Conte sono tornati al lavoro nel pomeriggio di ieri dopo essere partiti da Varna in aereo, con tanto di pranzo in volo. Sessione di scarico per chi ha giocato contro i bulgari nel match europeo ed allenamento più intenso invece per gli altri. In gruppo Skriniar e Brozovic, aggregati ai compagni, così come Bastoni. Lavoro differenziato invece per Gagliardini, Esposito e Sensi: i tre azzurri sono ancora alle prese con gli acciacchi degli infortuni ed attendono di smaltire i fastidi per tornare ad essere protagonisti con la squadra di Conte.

