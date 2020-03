CdS – Inter, aumentano le pretendenti per Castrovilli: tentativo della Roma in estate

In questo periodo di stop per il calcio italiano non si fermano le voci di mercato. Al centro dei riflettori c’è Gaetano Castrovilli, gioiello classe 97′ della Fiorentina, che con la maglia viola quest’anno ha stupito tutti mettendo a segno delle prestazioni stupefacenti condite anche da 3 gol e 2 assist, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il ragazzo è diventato immediatamente un obiettivo per le più grandi società italiane e anche fonte d’interesse per qualche società estera. In prima linea come sempre sembrano esserci Juventus e Inter che dopo essersi giurate guerra sul mercato per Tonali e Chiesa estenderanno lo scontro anche a Castrovilli.

C’è una nuova pretendente però che può mettere i bastoni tra le ruote alle squadre di Milano e Torino insidiando i loro piani; questa è la Roma che sembra aver già mosso i primi passi con l’entourage del giocatore e che starebbe continuando a lavorare in maniera forte con la Fiorentina per trovare un accordo. Commisso chiede circa 45 milioni cash per il giovane italiano, ma i giallorossi avrebbero offerto il cartellino di Florenzi, obiettivo storico della Fiorentina, che potrebbe avvicinare le due parti.

