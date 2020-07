CdS – Inter-Bologna, dubbio Barella: lieve affaticamento. Scalpita Borja Valero

Nicolò Barella potrebbe non prendere parte al match in programma questo pomeriggio tra Inter e Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista nerazzurro soffre per un lieve affaticamento a un adduttore e potrebbe anche andare in panchina.

L’ex Cagliari ha svolto la rifinitura con i compagni, ma ha un po’ di dolore. Conte deciderà oggi stesso se schierarlo dal 1′ oppure scegliere un altro giocatore. Tra tutti Borja Valero, visto che per il quotidiano romano anche Brozovic non dovrebbe essere rischiato. Certo di una maglia da titolare invece Gagliardini.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!