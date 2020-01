CdS – Inter-Cagliari, attesi 71.000 spettatori: partita trasmessa in prime time televisivo in Cina

Lukaku e compagni potranno contare quest’oggi come sempre sul caloroso affetto del pubblico di San Siro: come riportato dal Corriere dello Sport, sono attesi circa 71.000 spettatori quest’oggi a Milano contro il Cagliari, con la partita che sarà trasmessa anche in prime time televisivo a Pechino e dintorni: da qui la scelta dei caratteri cinesi sul retro delle maglie.

L’Inter dovrà cercare di sfruttare l’effetto San Siro per tornare in corsa e restare in scia di Juventus e Lazio: nelle ultime 6 partite sono arrivati 4 pareggi che hanno fermato di fatto la corsa nerazzurra. In vista della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia, sono stati venduti già 35.000 biglietti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!