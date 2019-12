CdS – Inter, Conte ha un obiettivo: evitare la crisi post-natalizia da ‘Pazza Inter’

Dopo una prima parte di stagione super, uno degli obiettivi della ‘nuova’ Inter di Antonio Conte, come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non può che essere quello di evitare ciò che ormai è diventata una malsana consuetudine a Milano: la crisi di Natale.

Che inizi prima o dopo le festività, infatti, fin dai tempi di Stramaccioni, passando poi per Mazzarri, Mancini e Spalletti, l’Inter, in questi periodo, è sempre andata incontro a dei crolli che ne hanno compromesso l’ottima prima parte di stagione. Evitare che ciò accada fa parte anche di quel percorso che Conte ha indicato ad inizio anno come “volontà di non chiamarla più Pazza Inter”.

