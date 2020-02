CdS – Inter, due diverse soluzioni per chi ha già acquistato i biglietti delle partite con Sampdoria e Ludogorets

Dopo i primi rinvii di Serie B e C nella giornata di sabato, domenica è arrivato il provvedimento legato al Coronavirus che ha colpito anche la massima serie. Quattro partite rinviate: tra queste anche Inter-Sampdoria, in programma nel Sunday Night di San Siro, con il recupero ancora da fissare e con diversi dubbi legati al fitto calendario dei nerazzurri.

Nelle prossime settimane le gare potrebbero giocarsi a porte chiuse, un provvedimento che andrà a tutelare la sicurezza dei tifosi e che permetterà il regolare svolgimento dei campionati. Si partirà già da Inter-Ludogorets, in programma giovedì a San Siro e probabilmente già a porte chiuse. Ma cosa accadrà a chi ha già acquistato il biglietto sia per il match di Europa League sia per quello contro la Sampdoria? La risposta arriva dal Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che i tagliandi già acquistati per il match contro i bulgari verranno rimborsati mentre quelli comprati per la gara con la Sampdoria resteranno validi per la data in cui si deciderà di recuperare la sfida. Momento di crisi per il nostro calcio, anch’esso paralizzato dal Coronavirus: nei prossimi giorni i vertici della Serie A comunicheranno sia i provvedimenti in vista dei prossimi incontri sia la data in cui poter giocare Inter-Sampdoria.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!