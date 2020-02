CdS – Inter e Milan da avversarie ad alleate: le due società accelerano per il nuovo stadio

Prima il derby, poi la necessità di accelerare in vista dello stadio. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Inter e Milan torneranno a sedersi nuovamente con i vertici di Palazzo Marino per pianificare al meglio il progetto del nuovo impianto. Zona, eventuali variazioni all’idea e soprattutto aumento dell’indice volumetrico per permettere una maggiore sostenibilità dal punto di vista economico: questi i punti all’ordine del giorno che verranno analizzati dalle parti.

La deadline indicata dalle società e dal Comune è relativa al febbraio 2026, quando Milano sarà protagonista con le Olimpiadi Invernali condivise con Cortina. I club sperano di non dover rinviare il tutto a dopo i giochi olimpici mentre, da parte della politica cittadina, l’ipotesi non sembrerebbe totalmente da scartare. Ci sarà bisogno di tempo, vista la rete di interessi che coinvolge la nuova struttura, ma da parte di Inter e Milan filtra maggiore fiducia in merito al nuovo impianto e già nei prossimi giorni le due alleate si muoveranno in prima persona per provare ad accelerare.

