CdS – Inter, finalmente Handanovic: contro il Napoli il ritorno del capitano

Non ci sono più dubbi. Samir Handanovic tornerà ad indossare i colori nerazzurri e lo farà in Coppa Italia, contro il Napoli. Dopo il via libera rilasciato dai medici solo lo scorso giovedì, la presenza del numero uno sloveno contro la Juventus sembrava certa, ma con una minima percentuale di interrogativi. Ora però, con il discusso rinvio del match con i bianconeri, il capitano nerazzurro avrà tutto il tempo per recuperare completamente dal fastidio al mignolo per tornare ad indossare i guantoni e a difendere la Beneamata.

La squadra di Conte è priva del suo capitano dallo scorso 26 gennaio, data che coincide con il match di San Siro pareggiato contro il Cagliari e condizionato dalle roventi polemiche nel finale di partita. Ora, come raccontato dal Corriere dello Sport, Samir Handanovic tornerà a difendere la porta dell’Inter senza più dubbi. Servirà una squadra all’arrembaggio al San Paolo, guidata dal suo numero uno per provare a centrare l’appuntamento con la finale.



