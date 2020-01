CdS – Inter-Fiorentina, difesa e corsie esterne: quanti dubbi per Conte. Esordio per Moses?

Fatta eccezione per la mediana nerazzurra, dove Conte avrà a disposizione i soli Barella, Borja Valero e Sensi, sono diversi i dubbi di formazione nella testa del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in difesa bisognerà capire se Skriniar abbia già smaltito i sintomi dell’influenza: pronti in caso Godin e Bastoni mentre Ranocchia potrebbe prendere il posto di De Vrij. Sull’out di destra torna Candreva dopo la squalifica scontata contro il Cagliari, sulla sinistra Young, Biraghi e Dimarco si giocano la maglia da titolare. Attenzione al possibile esordio a gara in corso di Moses. In avanti spazio invece a Lautaro e Sanchez, con Lukaku che partirà dalla panchina.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!