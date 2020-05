Cds – Inter-Juventus, bufera VAR-Pjanic dopo le parole di Pecorare: il caso finisce in Procura

Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata dall’ex capo della Procura FIGC Pecoraro che al quotidiano Il Mattino ha parlato del caso Inter-Juventus del 2018 in cui Pjanic non venne espulso (sarebbe stato secondo cartellino giallo) in seguito ad un duro intervento su Rafinha. Il procuratore, dichiara, chiese i dialoghi audio-video tra l’arbitro Orsato e il Var di quella gara, ma i file arrivarono solo all’inizio della stagione successiva e non contenevano quello che interessava a Pecoraro, ovvero l’episodio Pjanic-Rafinha.

In queste ore, dunque, s’infiamma la discussione sui social. E non solo. Secondo il Corriere dello Sport l’intervista di Pecoraro finirà in un esposto che sarà consegnato nei prossimi giorni alle Procure della Repubblica di Milano (per competenza territoriale) e di Roma (perché vi si trovano le sedi di Federcalcio e Aia). L’esposto, si legge, servirà a capire se ci siano state o meno manomissioni dei file delle registrazioni tra sala Var e arbitro in campo.

All’epoca in ogni caso, aggiunge il quotidiano, Pecoraro arrivò all’archiviazione poiché il materiale audio-video della gara gli arrivò tramite la Lega e non aveva evidenziato irregolarità. E l’audio in questione, scrivevano via mail Rizzoli, Rosetti e il responsabile della tecnologia Var, non era presente in quanto l’episodio non rientrava nei casi previsti dal protocollo Var.

