CdS – Inter, la difesa ha un problema: i numeri del 2020 fanno riflettere

Nonostante vi fosse la costante impressione che la difesa dell’Inter andasse registrata meglio in certe occasioni, va detto che per la prima metà di stagione l’assetto costruito da Antonio Conte era stato comunque all’altezza degli impegni affrontati, affermandosi come uno dei migliori reparti del campionato. Con l’arrivo del 2020, però, le cose sembrano essere cambiate e anziché migliorare la squadra ha fatto un clamoroso passo indietro.

Come evidenziato nella rassegna stampa di questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, nelle 10 giornate di Serie A disputate nel 2020 l’Inter ha subito almeno un gol in 9 occasioni. Insomma, un solo clean sheet in 10 gare è troppo poco per una squadra che ha alte ambizioni di classifica, ma che con il pareggio di ieri ha compromesso quasi definitivamente le proprie speranze di una rincorsa per lo scudetto su Lazio e Juventus.

