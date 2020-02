CdS – Inter, l’arrivo di Pinamonti saltato per la mancata firma di Iturbe con il Genoa

Nelle ultime ore di mercato i nerazzurri si sono mossi alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Romelu Lukaku nelle notti dedicate al recupero di fiato ed energie. Tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri c’è stato anche quello di Andrea Pinamonti, ex nerazzurro girato al Genoa dalla Beneamata ma di fatto sempre sotto il controllo del club di Zhang. Il Corriere dello Sport ha riassunto la trattativa per il giocatore, tramontata già nel pomeriggio di ieri.

I nerazzurri avevano scelto di puntare sul ragazzo cresciuto nella Primavera interista sia per una questione di profili già conosciuti dal mondo Inter sia per una questione di liste – poteva essere inserito tra i nomi Uefa avendo infatti 20 anni – ma il Genoa è stato costretto alla fumata nera. Il motivo è relativo al mancato acquisto di Juan Manuel Iturbe, ad un passo dal Grifone prima del nulla di fatto. Ora il patron Preziosi lo riscatterà a 18 milioni, ma a luglio – sottolinea il quotidiano – l’Inter farà valere il gentlement agreement stipulato con i rossoblù e lo riscatterà. Andrea Pinamonti ad un passo dal ritorno a casa, prima degli ultimi deliri del mercato invernale.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!