CdS – Inter-Ludogorets, no al campo neutro: la Uefa ha le mani legate, si giocherà a porte chiuse

La situazione in Europa League è ancor più rigida in merito a possibili rinvii o traslochi delle partite in calendario e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia le società sia la stessa Uefa avrebbero scelto di scartare definitivamente l’ipotesi di una possibile gara su campo neutro in relazione al ritorno dei sedicesimi di finale tra Inter e Ludogorets.

Le gare, come sottolineato dal quotidiano, vanno giocate tutte entro giovedì perché venerdì, a Nyon, saranno in programma i sorteggi relativi agli accoppiamenti degli ottavi. Giocare il match dei nerazzurri contro i bulgari a San Siro e a porte chiuse resta l’unica soluzione per districarsi tra l’allarme Coronavirus ed i problemi di calendario delle società. Impossibile l’organizzazione di una doppia trasferta per Inter e Ludogorets su un possibile campo neutro, con gli ospiti che hanno già pianificato la logistica per la città di Milano. Dal’Uefa dunque arriva la certezza: il ritorno dei sedicesimi si giocherà a San Siro, ma a porte chiuse.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!